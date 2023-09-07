Timothee Chalamet ve Kylie Jenner, dudak dudağa yakalandı Timothee Chalamet ile ayrıldığı konuşulan Kylie Jenner, Beyonce'nin Los Angeles'taki konserinde iddiaları yalanladı.

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Ünlü rapçi Travis Scott ile ilişkisinden Stormi ve Wolf Jacques adlı çocukları olan Kylie Jenner, bir süre önce bu ilişkiyi noktaladı.

Ayrılık haberlerinden hemen sonra ise Kylie Jenner'ın ünlü aktör Timothee Chalamet ile aşk yaşadığı gündeme geldi.

Beyonce konserine gittiler

Aşıklar geçtiğimiz gün Beyonce konserine gitti. Görüntülenmek bir yana çift konserde kimseyi umursamayarak bir süre öpüştü.

Birbirinden geçen çift, sosyal medyada da olay oldu.

Kısa süre öncesinde ise Timothee'nin Kylie Jenner'ı terk ettiği iddia edilmişti.