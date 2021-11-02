Timur Savcı’dan yıllar sonra gelen Meryem Uzerli itirafı

'Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısı Timur Savcı, 2013 yılında 'tükenmişlik sendromu'na yakalandığını söyleyerek, Berlin'e dönen Meryem Uzerli için “Saygısızlık yaptı” dedi.

2011-2014 yılları arasında yayınlanan ve yurt dışında da birçok hayranı olan 'Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan’ı canlandıran Meryem Uzerli, 2013 yılında 'tükenmişlik sendromu' yaşadığı gerekçesiyle çekimleri yarıda bırakıp Almanya’ya gitmişti.

Yapım şirketi de onun yerine ekibe Vahide Perçin’i dahil etmişti.

"SAYGISIZLIK VE ŞIMARIKLIK YAPTI"

'Muhteşem Yüzyıl', 'Suskunlar', 'Kavak Yelleri', ve 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi dizilerin yapımcısı Timur Savcı, konuk olduğu programda, yıllar sonra dizinin başrol oyuncularından olan Uzerli ile ilgili bir itirafta bulundu.

Simge Fıstıkoğlu’nun Youtube'daki 'Hayat Okulu' adlı programına katılan Savcı, Meryem Uzerli’nin “tükenmişlik sendromuyla” aniden diziyi bırakmasının tüm ekibe karşı saygısızlık, şımarıklık olduğunu düşündüğünü söyledi.

Timur Savcı'dan Meryem Uzerli itirafı VİDEO



“AĞABEYİ ARAYA GİRDİ, BİTTİ DEDİM”

Savcı, “Meryem’in diziyi bırakması bana da sürpriz oldu. Bu durumlarda seri katil soğukkanlılığım var. Söyleyin bir daha gelmesin dedim. Beni öldürseniz de bir daha sete getirtmem. Yönetmenler de benim gibi düşünüyordu. Meryem’in ağabeyi araya girdi, başkaları araya girmeye çalıştı ama bitti dedim. Geri dönüşü yoktu artık. O kadar üzüldüm ki.” diye konuştu.