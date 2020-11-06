Timur Selçuk vefat etti

Piyanist, besteci ve yorumcu olan Timur Selçuk, 74 yaşında hayata veda etti.

Müzik dünyası bir ustasını daha kaybetti.

Meslek hayatında 50 yılı geride bırakan Timur Selçuk, 74 yaşında yaşamını yitirdi.

"HERHANGİ BİR RAHATSIZLIĞI YOKTU"

Müzik dünyasına unutulmaz eserler bırakan Selçuk'un eşi, "Dün gece en son saat 11.30'ta beraberdik. Sabaha karşı ölü bulduk, Herhangi bir rahatsızılığı yoktu. Kalp krizinden öldüğünü düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖRNEK BİR SANATÇI..."

Öte yandan Selçuk'un ölüm haberi, ünlü isimleri yasa boğdu.

Birçok isim acılarını sosyal medyadan dile getirdi.

Şarkıcı Nilüfer, "Timur Selçuk örnek bir sanatçı. Onun şarkılarını seslendirme fırsatı yakalayabildik. Çok üzüldüm, çok da genç 74 yaşında. Çok üzgünüm…" paylaşımında bulundu.

Şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül de "Çok değerli usta müzisyen Timur Selçuk vefat etmiş. Çok üzüldüm. Ülkemiz çok değerli bir müzik adamını kaybetti. Ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim." mesajını paylaştı.

Oyuncu Zafer Algöz ise "Güzel şarkıların bestecisi Timur Selçuk hocamızı da kaybettik" ifadelerini kullandı.

TİMUR SELÇUK KİMDİR

2 Temmuz 1945 Tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk ve tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğludur. Beş yaşında piyano çalmaya başlamış, yedi yaşında ilk konserini vermiştir. Galatasaray Lisesi mezunudur. Aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı piyano bölümüne de devam etmiştir. Orhan Veli, Attila İlhan'ın, ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmiş, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurmuştur.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışmış, Bilgesu Erenus'un "Nereye Payidar" oyunu için besteler yapmış, Uğur Mumcu'nun "Sakıncalı Piyadesi"nin müziklerini yapmış, ayrıca "804 İşçi", "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Tak-Tik", "Küçük Adam Ne Oldu Sana", "Rumuz Goncagül" ve "Galilei-Galileo" adlı oyunların müziklerini yapmıştır. "Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" gibi filmlere de fon müziği bestelemiştir. 1998 yılında Kültür Bakanlığınca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.