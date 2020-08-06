Tiyatrocu Uğurtan Sayıner, hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan 76 yaşındaki sanatçı, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Türk televizyon tarihine damga vuran "Bizimkiler" dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle hafızalara kazınan 76 yaşındaki sanatçı Uğurtan Sayıner için sanatçı dostlarının yaptığı çağrı üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Karşıkaya ilçesinde oturan Sayıner, ambulansla, Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesi'ne götürüldü.

"ŞUUR KAYBI YAŞIYOR"

Uğurtan Sayıner'in adını taşıyan kültür ve sanat merkezinin yöneticisi Hasan Kızılaslan, son dönemde usta sanatçının yaşlılığa bağlı hastalıklarının ağırlaştığını belirterek, "Buna bağlı şuur kaybı da yaşıyor. Bakımı evde dostlarının desteğiyle karşılanıyor. Ancak yine de profesyonel sağlık hizmeti gerekiyor. Bu nedenle sanatçı dostları destek paylaşımında bulundu." dedi.