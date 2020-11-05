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    Tolga Çevik, Acun Ilıcalı ile anlaştı

    Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan dijital platformu Exxen, yeni bir transfere daha imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2020 - 14:49
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 14:50
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    Tolga Çevik, Acun Ilıcalı ile anlaştı

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yılbaşında yayına başlatmayı planladıği "Exxen" adlı dijital platformu için peş peşe anlaşmalar yapmaya devam ediyor.

    ACUN, TOLGA ÇEVİK'İ İKNA ETTİ

    Bu ünlü isimler arasında Tolga Çevik'in de olduğu ortaya çıktı.

    Son günlerde rol aldığı reklam kampanyası ve kapalı gişe gösterileriyle dikkat çeken Tolga Çevik, "Tolgshow" programıyla yeni yılda Exxen'de seyirci karşısına çıkacak.

    Tolga Çevik, Acun Ilıcalı ile anlaştı #1

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