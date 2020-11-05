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Tolga Çevik, Acun Ilıcalı ile anlaştı

Tolga Çevik, Acun Ilıcalı ile anlaştı

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan dijital platformu Exxen, yeni bir transfere daha imza attı.