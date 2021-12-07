'Camdaki Kız' da Cana'nın eşi Alp Yalçın karakterine hayat veren Tolga Çıklaçiftçi, ilk çocuğuna kavuştu.

Camdaki Kız dizisinin Alp’i Tolga Çıklaçiftçi, baba oldu. 45 yaşındaki Tolga Çıklaçiftçi, bu mutlu haberi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"GAZ ÇIKARMAM İCABEDİYOR"

Geçtiğimiz hafta baba olan oyuncu, güzel haberi; “Biri bana ayakta uyuyabilmenin formülünü verebilir mi? Zira gaz çıkarmam icabediyor.” notuyla duyurdu. Oyuncu, kızına Zeynep Mila adını verdi.

Şimdilerde Camdaki Kız'da Cana'nın kocası Alp Yalçın karakteriyle izleyici karşısına çıkan Tolga Çıklaçiftçi, daha önce 'Kocan Kadar Konuş' ve 'Diriliş' gibi yapımlarda boy gösterdi.