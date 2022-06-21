Tolga Güleç, Yasemin Allen'ı öpmeye doyamıyor

Taze aşıklar Yasemin Kay Allen ve Tolga Güleç, tatilde aşka geldi.

Erkek Severse dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Yasemin Kay Allen ve Tolga Güleç çifti, tatil sezonunu açtı.

Üç aydır aşk yaşayan Yasemin Kay Allen ve Tolga Güleç Bodrum'da bir otelde tatil yapıyor.

Öpmeden duramıyorlar

Çiftin gerek sahilde şezlonglarda gerekse odalarına dönmek için araç beklerken aşk dolu anları dikkat çekti. Tolga Güleç, Allen'ı sürekli öptü.

Bir süredir gözlerden uzak aşk yaşayan ikili, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmamayı tercih ediyor. Çiftin geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilmişti. Basın çıkan haberlerin ardından Güleç'le bir pozunu paylaşan Allen, iddiayı yalanlamıştı.