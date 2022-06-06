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    Tolga Güleç'le aşk yaşayan Yasemin Allen ayrılığı yalanladı

    Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, ayrılık iddialarına yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 12:56
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    Tolga Güleç'le aşk yaşayan Yasemin Allen ayrılığı yalanladı

    Oyuncu Suna Yıldızoğlu ve İngiliz Dudley Allen çiftinin kızları Yasemin Kay Allen, Erkek Severse dizi setinde tanışıp, yeni bir aşka yelken Tolga Güleç ile bir süredir aşk yaşıyor.

    Ancak Tolga Güleç ile Yasemin Kay Allen'ın mutluluğunun kısa sürdüğü iddia edilmişti. Oyuncu çiftin, fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini noktalama kararı aldığı ileri sürüldü.

    Ayrılık yok

    Çıkan haberlerinden ardından sessiz kalmayı tercih eden ünlü çiftten Yasemin Kay Allen'dan, iddiaları yalanlayan bir paylaşım geldi.

    Instagram hesabından Güleç ile çektiği bir fotoğrafı yayınlayan güzel oyuncu, ayrılık iddiasını yalanlamış oldu.

    Tolga Güleç le aşk yaşayan Yasemin Allen ayrılığı yalanladı #1

    Tolga Güleç le aşk yaşayan Yasemin Allen ayrılığı yalanladı #2


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