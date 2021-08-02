Tolga Güleç'ten Can Yaman'a gönderme

Türkiye'de çıkan yangınlarla ilgili tek bir paylaşımda bulunmayan Can Yaman'ı yerden yere vuran Tolga Güleç, "En iyi vücut sende tamam" dedi.

Öyle Bir Çeker Zaman Ki dizisiyle ekranların tanınan yüzü haline gelen oyuncu Tolga Güleç, orman yangınına duyarsız kalanlara tepki gösterdi.

Türkiye'de çıkan yangınlarla iligli sürekli paylaşım yapan ve yardım gönderen Güleç, sessiz kalan ünlü meslektaşlarına seslendi.

"BİR KATKIN OLSUN"

İsim vermeden Instagram hesabından bir paylaşım yapan Güleç, “Milyon takipçi yapmış vasıfsız kardeşim, sana diyorum yahu kime olacak! Herkesin içinde isim vermeyeyim şimdi, sonra salarsın üstüme 12-13 yaşındaki fanlarını. Bir katkın olsun şu dünyaya!

"PAYLAŞ ULAN"

Kardeş durmadan üstü çıplak fotoğraflarını paylaşıp like/etkileşim kasacağına, yapsana 2 paylaşım, ihtiyaç listesi paylaş en azından. Paylaş ulan bir şey paylaş. Tamam en yakışıklı sensin, en iyi vücut sende tamam ne olur!” dedi.

Tolga Güleç’in, sosyal medyada iki gündür kaslarını sergileyen Can Yaman’ı hedef aldığı öne sürüldü