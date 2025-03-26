Tolga Karel: Erdoğan, peygamber sabrı gösteriyor

Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gençlerin sokağa çıkmasını isteyen Özgür Özel, yerli ve milli markaların da boykot edilmesini istedi.

Türkiye ekonomisinin zarar görmesi için milli markaları boykot eden ve edilmesini isteyen Özel'e oyuncu Tolga Karel'den tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği desteklerle tanınan ünlü isim, bu defa markalara yapılan protestolara tepki gösterdi.

"ERDOĞAN, PEYGAMBER SABRI GÖSTERİYOR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’deki eylemler sırasında boykot çağrısı yaparak yerli marka ve mekanları hedef göstermesi sonrası Tolga Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Milleti, gencecik insanları sokağa döktünüz yetmedi, Türkiye'nin gözbebeği markaları karalıyorsunuz yine Cumhurbaşkanı Erdoğan sükûnetli ve peygamber sabrı gösteriyor. Hukuku tanımıyorsunuz, kanunu tanımıyorsunuz ben daha ne diyeyim?" diyerek sert tepki gösterdi.

"ALLAH SİZE AKIL VERSİN"

Bir sonraki paylaşımına ise Karel; "Bugün Amerika, Türkiye'den yumurta ithalatına başladı. Adamlar çıkmış Türk markalarını boykot ediyorlar. Allah size akıl fikir versin, inadına Erdoğan." diyerek Erdoğan'a desteğini yineledi.