Tolga Karel, eşiyle öpüşme pozunu paylaştı

Yaprak Dökümü dizisiyle şöhreti yaşayan ve oyunculuğu bıraktıktan sonra ilesiyle Amerika'da yaşamaya başlayan Tolga Karel, aşka geldi.

Uzun süre rol aldığı dizilerdeki performansıyla yıllarca adından söz ettiren Tolga Karel, 2016 yılında Amerikalı Sarah Scott ile evlenerek yurt dışına taşındı.

TIR ŞOFÖRÜ OLDU

Oyunculuğu bırakan Karel, uzun yıllar tır şoförlüğü yaptıktan sonra kendi şirketlerini kurdu. Mutlu bir evliliği olan Tolga Karel, Instagram hesabından romantik bir paylaşım yaptı.

ÖPÜŞME POZUNU PAYLAŞTI

Saçlarını uzatan ve aldığı kilolarla dikkat çeken Karel, eşiyle öpüşürken çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak "Benim güzel karım" notunu yazdı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

İLK EVLİLİĞİ

Tolga Karel, Sarah Scoot ile evliliğinden önce Azeri model Günay Musayeva ile 4 yıl evli kalmış ve Cihangir adından bir oğlu dünyaya gelmişti. Oyunculuğu bıraktıktan sonra Survivor yarışmasına katılan Karel, daha sonra temelli olarak yurt dışına taşınarak ailesiyle yeni bir hayat kurdu.