Tolga Karel, Florida'da ev aldı

Bir döneme damga vuran ‘Yaprak Dökümü’ dizisinde rol alan Tolga Karel, Florida’ya yerleşti.

2005-2010 arası yayınlanan 'Yaprak Dökümü' ile şöhreti yakalayan Tolga Karel, 2016'da Sarah Scott ile evlenip ABD'ye yerleşmişti.

TEKLİF GELMEDİ

Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınmış, 2018'de ise aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Karel "İyi teklif gelirse dönerim" diyordu. Oyuncu, beklediği teklif gelmeyince ABD'de yaşamaya devam etme kararı aldı.

Ailesiyle birlikte Florida'ya yerleşen eski oyuncu yeni evinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

Hayalindeki eve kavuştuğunu söyleyen Karel, 'Yeni evimiz... Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürlerhayırlı olsun inşallah! Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla... Bunca emek, alınteri boşuna değilmiş! Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için...' yazdı.

Tolga Karel TIR şoförlüğünden ayda 8 bin dolar (55) bin TL kazanıyor.

TÜRKİYE'DE DE ÇOCUĞU VAR

Tolga Karel'in ilk eşi Günay Musayeva'dan Cihangir adlı bir Sarah Socott'tan da Mia ve Kenan adlı 2 çocuğu var.