Tolga Karel'den Amerikalı eşi ve çocuklarıyla poz verdi! Hayranları eleştirdi Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel, Amerika'daki hayatından bir kare paylaştı. Karel'in aile fotoğrafına yorum yağdı.

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Oyunculuğu bırakan ve tır şoförü olan Tolga Karel, Amerika’da yaşamaya devam ediyor.

Tolga'nın Amerika'da mutlu

Sosyal medyada aktif olan Tolga Karel, son olarak güzel eşi Sarah Scott ile aşk pozunu Instagram hesabından paylaştı. Tolga Karel ile sarışın güzel eşine beğeni ve yorum yağdı..

Mutlu aile pozunu paylaşan Tolga Karel'e, oğlu Cihangir ile görüşmemesi ile ilgili yorum yağdı...

Cihangir'i aramıyor bile

Manken Günay Musayeva ile olan evliliğinden Cihangir adında bir oğlu daha bulunan Karel, Türkiye’deki çocuğuyla görüşmüyor.

Amerikalı eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Tolga Karel, geçtiğimiz aylarda Florida'da aldığı muhteşem ev ile gündeme gelmişti.