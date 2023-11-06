Tolga Karel'den Özgür Özel için bomba sözler Türkiye'ye uzun süre önce terk eden Tolga Karel, ülke gündemiyle ilgili yaptığı yorumlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan ancak oyunculuğu bırakıp Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, yurt dışında olsa da ülkenin gündemini yakından takip eden bir isim.

Sık sık Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Korel, CHP'deki değişime dair de sessiz kalmadı ve yorumlarıyla dikkat çekti.

"Bir zahmet istifa edin"

Seçim sonrası "Sayın Kılıçdaroğlu verdiğiniz emekler için teşekkürü bir borç biliriz ve bir zahmet hemen bu gece istifanızı açıklayın!" sözleriyle dikkat çeken Karel, bu sefer de Özgür Özel'e dair yorumlarıyla adından söz ettirdi.

Tolga Karel paylaşımında, "Hayırlı olsun şimdi de şöyle diyorum Sayın Özgür Özel de o koltuk da emanetçidir. En fazla bir yıl sonra yok." dedi.

Ülkeyi terk eden oyuncu, daha sonra da ismin tartışmalı olduğunu ifade ederek "Bu tarihin evlatları olarak bu millet kimin peşinden gideceğini iyi bilir." dedi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etti.