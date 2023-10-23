Tolga Karel'in Amerika ekonomisi yorumu dikkat çekti: Hükümet harcamaları korkunç Türkiye'yi terk eden eski oyuncu Tolga Karel, bu sefer Amerika'nın ekonomisine dair yaptığı paylaşımla gündem oldu.

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Yıllar öncesinin fenomen dizilerinden Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan ve oyunculuğu bırakıp Amerika'da tır şoförü olarak hayatına devam eden Tolga Karel, paylaşımlarıyla sık sık gündem olmaya devam ediyor.

Hem Türkiye hem de dünya gündemini yakından takip eden Karel'den yeni dikkat çeken bir yorum geldi.

"Türkiye'de durum nasıl"

Seçim döneminde ülkemize dair yorumlarda bulunan Karel, şimdilerde ise ekonomiye merak sardı. Amerika'nın ekonomisine dair paylaşımlar yapan Karel, "Hükümet harcamaları korkunç yüksek seviyede, bilmiyorum Türkiye'de durum nasıl ama FED Başkanı Powell'ın da dediği gibi bu gidişat hiç iyi değil.

Çünkü bir yandan millet vergilerle enflasyonla fakirleşip kazanımlarını kaybederken diğer yandan hükümetler karşılıksız para basmaya sınırsızca harcamaya devam ediyor." dedi.