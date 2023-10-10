Tolga Karel, çıkan savaşlarla ilgili paylaşım yaptı Ünlü oyuncu Tolga Karel sosyal medyada dolaşıma giren bir haritayı paylaşarak "Ateş çemberi içinde kaldık" dedi.

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Bir dönemin fenomen dizisi Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel, kariyerinin zirvesindeyken Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerleşmişti.

Oyunculuğu bırakan ve tır şoförü olan Tolga Karel, kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu.

Sosyal medya hesabından sık sık ülke gündemine dair paylaşımlarda bulunan oyuncu, yine dikkat çeken bir şey yayınladı.

"Ateş çemberinin içinde kaldık"

Karel, son olarak bir harita paylaşarak Türkiye etrafında gelişen savaşlara dair "Ben bu süreçte yüce milletimi sükunete ve tarafsız uzlaşmacı bir akla çağırıyorum. Kardeşim bu nedir ya memleketin etrafında her yer yangın yeri." dedi.

Tolga Karel, bir sonraki paylaşımında ise "Resmen ateş çemberinin içinde kaldık. Rabbim milletime zarar getirme inşallah." yorumunda bulundu.