Tolga Sarıtaş, eşi Zeynep Mayruk'la ilgili bir itirafta bulundu

Haber Merkezi

Geçtiğimiz yaz, 5 yıldır birlikte olduğu Zeynep Mayruk'la dünyaevine giren Teşkilat dizisinin yıldızı Tolga Sarıtaş, İbrahim Selim'in programına konuk oldu.

Sarıtaş, eşiyle ilgili güldüren bir detay paylaştı. O sözler ise gündem oldu.

"NE GÜZEL GÜLÜYORSUN"

Selim, "Sence günde kaç kez gülüşünle ilgili iltifat alıyorsun?" sorusunu sordu. Yakışıklı oyuncu da "Çok yakın arkadaşlar arasında kahkahalarla katıla katıla gülerken Zeynep kulağıma eğilip 'Ne güzel gülüyorsun' diyor. Orada eriyorum yani." yanıtını verdi.

İbrahim Selim, 'quilty pleasure' bir şarkısı olup olmadığını da sorunca Sarıtaş, 'Kehribar' şarkısının kendisinin 'quilty pleasure'ı olduğunu söyledi.