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Tolga Sarıtaş, koronavirüse yakalandı
Yeni diziyle ekrana dönmeye hazırlanan Tolga Sarıtaş, koronavirüse yakalandığı için karantinada.
- Haber Merkezi
- 29.12.2021 - 14:26
Usta oyuncu Haluk Bilginer ile başrolünü paylaştığı 'Baba' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş'tan kötü haber geldi.
POZİTİF
Projede Kadir Saruhanlı karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş’ın geçen günlerde koronaya yakalandığı ortaya çıktı.
Çağrı Bayrak’ın yönettiği, Ekin Atalar ile Gökhan Horzum’un yazdığı dizi yakında Show TV’de seyirciyle buluşacak. Yayınlanan ilk tanıtımı büyük ilgi gören dizinin kadrosuna son olarak Özge Yağız katılmıştı.