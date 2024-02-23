Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk bugün nişanlandı! İşte nişandan ilk kareler Güneşin Kızları, Söz, Muhteşem Yüzyıl, Arıza gibi yapımlarda rol alan Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk'la evlilik yolunda ilk adımı attı.

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Ekranların yakışıklı oyuncularından Tolga Sarıtaş ile 4 yıldır birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk, evlenme kararı almıştı.

İlk nişan kareleri

Sevgililer Günü'nde Zeynep Mayruk'a evlenme teklif eden Tolga Sarıtaş, evlilik yolunda ilk adımı attı. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk dün nişanlandı.

Zarif tasarımıyla dikkat çeken yüzük Zeynep Mayruk'un parmağında ışıldarken, çiftin mutluluğu da gözlerinden okunduğu belirtilmişti.

“Çok mutluyuz"

Geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu “Evlilik ne zaman?” sorusuna gülerek “Çok mutluyuz ve de çok heyecanlıyız. Evliliğe dair güzel bir çalışma başlattık.” yanıtını vermişti.