Tolga Savacı'nın yeni mesleği Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Tolga Savacı, geçtiğimiz yıllarda Amerika'ya yerleşmişti.

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1980'lerde Yeşilçam'a adım atan oyuncu Tolga Savacı, o dönemin ünlü isimlerindendi.

Birçok güzel isimle partner olan ve sinemadan sonra televizyondan da tanıdığımız Tolga Savacı bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

ABD'ye yerleşti

2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştiren ve ABD'ye yerleşen Tolga Savacı oyunculuğu da bıraktı.

Klasik otomobil hobisini işe çevirdi

Tolga Savacı'nın yeni mesleğini duyanlar çok şaşırdı. Amerika'nın New Jersey eyaletine taşınan Savacı, klasik otomobil hobisini iş fırsatına çevirdi. Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan ünlü isim New Jersey'de klasik araçların yanında güncel araçların da mekanik tamiratlarını kendisinin başında olduğu bir ekiple yaptığını dile getirdi.

Oyunculuğa 1985 yılında "Arzu" filmi ile Banu Alkan'la başrol oynayarak başlayan Savacı, ardından Hülya Avşar ile "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" filmleriyle hafızalara kazındı.