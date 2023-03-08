Tolgahan Sayışman deprem bölgesinde okullar açacak

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden sonra Türkiye adeta yıkıldı. Afetin ilk gününden beri deprem bölgelerine yardım eden ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, beraber çalıştığı dernekle desteklerine devam ediyor.
Deprem bölgesine okul açmak için hazırlık yapan Sayışman açıklama yaptı:
"Barınma sorunlarını hallettik"
"Kahramanmaraş ve Gaziantep İslahiye bölgelerine ulaştırdık. Buradaki kimi yardım tırını AFAD’ın merkezlerine yönlendirirken, kimilerini ise gönüllülerimizin aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 3 bin kişinin barınmasını sağlayacak çadır ve konteyner kentlerin kurulmasını sağladık. Antalya’da otel sahibi arkadaşlarımı arayarak, depremzedelerin hızlı bir şekilde tahliyesini gerçekleştirip, barınma sorunlarını giderdik.
"Okullar açacağız"
Son olarak uzun vadede ise, Milli Eğitim Bakanlığı’yla dirsek temasındayız. Bakanlığımızın bizi yönlendirmesi doğrultusunda, bölgeye okullar açmayı hedefliyoruz.
"Hayattan tat alıyorum"
Özellikle oradaki evlatlarımızın geleceğini beraber kurmalıyız. Yaşadıkları bu tramvayı atlatmaları için var gücümle çalışacağım. Hayat acısıyla tatlısıyla devam ediyor. Tek bir gayem var o da; çok çalışıp memleketimizin insanlarına ve devletimize nasıl daha faydalı bir birey olurum diye düşünmek. Bu yaşanan felaket sonrası hayattan eskisi kadar tat alamıyorum ama bu süreci ancak birbirimize destek olup sarılarak atlatacağımızdan da gram şüphem yok.”