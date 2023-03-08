Tolgahan Sayışman deprem bölgesinde okullar açacak

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden sonra Türkiye adeta yıkıldı. Afetin ilk gününden beri deprem bölgelerine yardım eden ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, beraber çalıştığı dernekle desteklerine devam ediyor.

Deprem bölgesine okul açmak için hazırlık yapan Sayışman açıklama yaptı:

Özellikle oradaki evlatlarımızın geleceğini beraber kurmalıyız. Yaşadıkları bu tramvayı atlatmaları için var gücümle çalışacağım. Hayat acısıyla tatlısıyla devam ediyor. Tek bir gayem var o da; çok çalışıp memleketimizin insanlarına ve devletimize nasıl daha faydalı bir birey olurum diye düşünmek. Bu yaşanan felaket sonrası hayattan eskisi kadar tat alamıyorum ama bu süreci ancak birbirimize destek olup sarılarak atlatacağımızdan da gram şüphem yok.”