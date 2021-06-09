- Haberler
- Magazin Haberleri
- Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin kızları doğdu
Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin kızları doğdu
İkinci kez baba olan Tolgahan Sayışman, müjdeyi Instagram hesabından verdi.
- Haber Merkezi
- 09.06.2021 - 08:26
- Güncelleme : 09.06.2021 - 09:04
Oyuncu çift Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi’nin kızları dünyaya geldi.
Dün akşam saatlerinde özel bir hastanede doğan kızlarına çift, Alina adını verdi.
"DARISI İSTEYENLERİN BAŞINA"
Sayışman, kızlarının doğumunu Instagram’dan yaptığı paylaşımla duyurdu: “Seninle birlikte sonsuz ve koşulsuz bir sevgi büyüdü içimde. Darısı isteyen herkese inşallah. Aramıza hoş geldin prensesim Alina.”