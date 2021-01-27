Tolgahan Sayışman: Ucuz atlattık

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, kaza sonrası ilk kez konuştu.

Önceki gün Ortaköy’de görüntülenen Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz haftalarda İzmir’den İstanbul’a dönerken geçirdikleri trafik kazası hakkında konuştu.

"ÖNDEKİ ARAÇ YÜZÜNDEN OLDU"

Sayışman, “Arabayı arkadaşım kullanıyordu. Hava yağmurluydu. Öndeki araç, bariyerlere girerek kaza yaptı. Arkadaşım, o arabaya çarpmamak için panikle hareket edince, kayarak yoldan çıktık ve takla attık.” cevabını verdi.

"ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM"

Kaza anında neler yaşadığı sorulan yakışıklı oyuncu, “Göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Hiçbir şey hissetmedim. Kolumda ve bacağımda ufak tefek yaralanmalar var ama çok da abartılacak bir durum yok, çok şükür iyiyim.” ifadelerini kullandı.