Tolgahan Sayışman'dan uzaktan eğitime destek

Tolgahan Sayışman, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan çocuklara tablet gönderdi.

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman’ın, Hakkari ve Tunceli’deki öğrenciler için 400 adet tablet gönderdiği ortaya çıktı.

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin olduğu bu dönemde valiliklerle iletişime geçen oyuncu, okumak isteyen çocukların derslerinden geri kalmasını istemedi.

SIRADA VAN VAR

Tablet göndermeye devam edecek olan Sayışman, Van için de kolları sıvadı.

Valilikle iletişimde olan oyuncunun, şehre 100 adet tablet göndereceği öğrenildi. İmkanı olduğu kadar yardım edecek oyuncuya, çocuklardan teşekkür mesajı yağdı.

KİRA DA ALMADI

Pandemi döneminde Eşi Almeda Abazi’ye de danışan Sayışman, üçü Amerika’da, altısı Türkiye’de bulunan dokuz mülkü için kiracılarından iki ay boyunca kira almayacağını söylemişti.

"İNSANLAR ZOR DURUMDA"

Tolgahan Sayışman, "Tüm dünyada insanlar, ekonomik anlamda da zor günler geçiriyor. Ben de elimden geldiğince kiracılarıma bu şekilde destek vermek istedim." açıklamasında bulunmuştu.