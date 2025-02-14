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2008'de Miss Globe Kainat Güzeli yarışmasını kazanan, aynı zamanda oyuncu olan Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman yıllar önce nikah masasına oturmuştu.

İkili, 2019'da Efehan adını verdikleri çocuklarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Ünlü çift, 2021'de ise kızları Alina'nın dünyaya gelmesiyle büyük bir mutluluk yaşamıştı.

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem eşinin doğum gününü hem de evlilik yıldönümlerini kutladı.

"AİLEMİZİN KRALİÇESİ"

Eşiyle fotoğraflarını paylaşan Sayışman "Ailemizin kraliçesi iyi ki doğdun iyi ki varsın. Doğum günün ve de evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum" notunu düştü.

Eşinin paylaşımını kendi hesabından yayınlayan Almeda Abazi de paylaşımı kalp emojisiyle yayınladı.