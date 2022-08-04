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    Tolgahan Sayışman'ın Erdal Özyağcılar anısı

    Tolgahan Satışman, Elveda Rumeli dizinde beraber rol aldığı Erdal Özyağcılar ile ilgili bir itirafta bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2022 - 08:17
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    Tolgahan Sayışman'ın Erdal Özyağcılar anısı

    Tolgahan Sayışman ile Erdal Özyağcılar, 2007 yılında Elveda Rumeli dizisinde birlikte oynamışlardı.

    Sayışman, usta sanatçı Erdal Özyağcılar ile Elveda Rumeli setinde yaşadıkları bir olayı paylaştı.

    Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar ile yaşadıkları anıyı şu sözler ile anlattı:

    "Ben daha yeni geldim. Set başladı ama benim sahnelerim 20 gün sonra falandı. Tarkan Karlıdağ (yönetmen) bana şey dedi; sette karavanlarınız var.

    "Bir gariplik var"

    Vay dedim! Sette karavan mı var? Ben sete bir gittim, karşımda karavan. Açtım, girdim, oturdum, yayıldım. 10 dakika sonra Erdal ağabey geldi.

    Daha beni bir kere gördü. Öncesinde yemek yemiştik tanışmak amaçlı. Baktı. Merhaba Erdal ağabey dedim, merhaba dedi. Oturduk. Bir gariplik var ama...

    Tolgahan Sayışman ın Erdal Özyağcılar anısı #1

    "Set ekibi de kabullendi"

    Yardımcısı Hülya, rejiden birileri var. Neyse ben kıyafetlerimi giyeyim de sete gideyim dedim. Ertesi gün yine, üçüncü gün yine... Artık dördüncü gün.

    Set ekibi de o kadar kabullenmiş ki! Karavana girdiğimde benim kostümler ve Erdal ağabeyin kostümleri de var. Yemeğin falan geliyor karavana. Erdal ağabey hiçbir şey demiyor ama benimle de hiç konuşmuyor.

    Ben de diyorum ki; Allah Allah bu adam bana niye böyle triplerde. Sahne bitti gittim, Tarkan Karlıdağ aradı; seninle konuşmam lazım dedi. Tabi ağabey dedim.

    Tolga, o karavan Erdal ağabeyin dedi. Dedim ben 4 gündür kendi malım gibi kullandım. Sonra gidip Erdal ağabeyden özür diledim. O da öyle bir şey yok, özür dilemene gerek yok oğlum demişti."

    Tolgahan Sayışman ın Erdal Özyağcılar anısı #2


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