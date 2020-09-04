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    Tolgahan Sayışman'ın kolundaki saat 300 bin TL

    Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, 300 bin TL'lik saat takıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2020 - 08:26
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    Tolgahan Sayışman'ın kolundaki saat 300 bin TL

    Tolgahan Sayışman, önceki gün Etiler’deki bir kuaför salonundan çıkarken görüntülendi.

    Çıkışta karşısında kalabalık bir basın ekibini görünce şaşıran Sayışman, “Ne güzel, film galası gibi” dedi.

    "KISA BİR ARA VERDİM"

    Sayışman “İzmir’de çekimlerdeydim, kısa bir ara verdim ve eve sürpriz yaptım. Bu akşamda sete geri dönmem lazım. Set öncesi kısa bir bakım yaptırdık" dedi.

    40 BİN DOLAR

    Oyuncu Tolgahan Sayışman kolundaki Audemars Piguet markasının Royal Oak serisinden 42 bin 500 dolar’lık (315 bin TL) saatiyle dikkat çekti.

    Tolgahan Sayışman ın kolundaki saat 300 bin TL #1

    Tolgahan Sayışman ın kolundaki saat 300 bin TL #2

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