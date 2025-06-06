Tom Cruise, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

DHA

62 yaşındaki aktör Tom Cruise, bir ilke imza attı.

En tehlikeli aksiyon sahnelerinde dublör kullanmamasıyla tanınan aktör 'Görevimiz Tehlike' serisinin son filmiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

REKORLAR KİTABINA GİRDİ

62 yaşındaki oyuncu, ‘Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma’ filminin çekimleri sırasında uçak sahnesini çekerken 16 kez paraşütle atladı.

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre Cruise, 16 kez atlayarak 'yanan paraşütle en çok atlayış' yapan kişi ünvanını elde etti.

Sahne sırasında Cruise'un paraşütü 16 kez alev aldı.

"GERÇEKTEN DİKKATLİ DAVRANACAĞIM"

Cruise, paraşütle atlamadan önce "Eğer paraşüt yanarken bükülürse, dönmeye başlarım ve yanarım. Bükülmeden kurtulmam ve sonra 10 saniye içinde paraşütün tutuşması gerekiyor.

Gerçekten dikkatli davranacağım. Risk almaya gerek yok. Tabii ki hiç risk almıyoruz." ifadelerini kullandı.