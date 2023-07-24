Tom Cruise İstanbul’a geldi

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Adrenalin tutkusuyla bilinen Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise, 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma’ serisinin ikinci bölümünün çekimleri için ABD'li ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Christopher McQuarrie ile Türkiye'ye geldi.
Birlikte mekan bakmaya gelen ikili, İstanbul'u karış karış gezdi.
Kapalıçarşı'yı açtırdı
Pazar günleri kapalı olan Kapalıçarşı, Tom Cruise ve film ekibinin inceleme yapması için açıldı.
Cruise ile McQuarrie, Tarihi Yarımada'daki hanları da gezdi.
Kapalıçarşı'nın çatısına çıktı
Tom Cruise'un yanı sıra başka bir Hollywood yıldızı olan; 'Makinist', 'Batman', 'The Fighter' filmleriyle tanınan Christian Bale de İstanbul'a geldi. Tarihi Yarımada'yı ziyaret eden ünlü oyuncu, Kapalıçarşı'nın çatısında poz verdi.