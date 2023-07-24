Tom Cruise İstanbul’a geldi Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise; yeni filminin çekimleri için mekanı Tükiye'den bakıyor.

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ensonhaber.com

Adrenalin tutkusuyla bilinen Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise, 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma’ serisinin ikinci bölümünün çekimleri için ABD'li ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Christopher McQuarrie ile Türkiye'ye geldi.

Birlikte mekan bakmaya gelen ikili, İstanbul'u karış karış gezdi.

Kapalıçarşı'yı açtırdı

Pazar günleri kapalı olan Kapalıçarşı, Tom Cruise ve film ekibinin inceleme yapması için açıldı.

Cruise ile McQuarrie, Tarihi Yarımada'daki hanları da gezdi.

Kapalıçarşı'nın çatısına çıktı

Tom Cruise'un yanı sıra başka bir Hollywood yıldızı olan; 'Makinist', 'Batman', 'The Fighter' filmleriyle tanınan Christian Bale de İstanbul'a geldi. Tarihi Yarımada'yı ziyaret eden ünlü oyuncu, Kapalıçarşı'nın çatısında poz verdi.