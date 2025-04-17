Tom Cruise ve Ana de Armas aşk yaşıyor! Dedikodular yeniden alevlendi

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Sevgililer Günü'nü birlikte geçiren dünyaca ünlü iki oyuncu Tom Cruise ve Ana de Armas arasında romantik bir ilişki başladığına dair söylentiler ortaya çıkmıştı.

Özellikle Londra’da baş başa akşam yemeği yedikleri anların sosyal medyada paylaşılması, hayranların dikkatinden kaçmadı.

İSPANYA'DA AŞK

Tüm bu dedikoduların ardından ikili, İspanya dönüşünde de birlikte görüntülenince aşk iddiaları alevlendi.

Tom Cruise, ayrıca 2026 yapımı yeni bir projede, The Revenant sonrası ilk İngilizce filminde, yönetmen Alejandro González Iñárritu ile çalışacak.