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    Tom Hanks yeni filmi için saçlarını kazıttı

    Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü yenen oyuncu Tom Hanks, çekilen bir Elvis Presley filmi için saçlarını ve sakallarını kestirdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2021 - 23:45
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 23:50
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    Tom Hanks yeni filmi için saçlarını kazıttı

    BBC yayını The Graham Norton Show'un yeni yıl programına katılan Tom Hanks, film için Avustralya'da olduğunu ve filmde Elvis Presley'in menajeri Tom Parker'ı canlandıracağını duyurdu.

    SAÇLARINI VE SAKALLARINI KESTİ

    Programa şapkasıyla katılan Hanks, "Size Colonel Tom Parker'ı canlandırmak için sahip olmam gereken korkunç tıraşı göstereyim. Şuna bak korkunç... Bunu görüyor musun? Şuna bak!" dedi.

    Sözlerinin ardından şapkasını çıkarıp kafasını gösteren Hanks, "Sadece çocukları korkuttum. Özür dilemek istiyorum" diye konuştu.

    Tom Hanks yeni filmi için saçlarını kazıttı #1

    ELVIS'İ ABD'Lİ OYUNCU AUSTIN BUTLER CANLANDIRACAK

    "Elvis" isimli filminde rock yıldızı Elvis Presley'i ABD'li oyuncu ve şarkıcı Austin Butler canlandırıyor.

    Genç oyuncu Olivia DeJonge ise Presley'in eşi Priscilla Presley'i oynuyor. Warner Bros. Pictures yapımı olan filmin 5 Kasım 2021'de vizyona girmesi bekleniyor.

    Tom Hanks yeni filmi için saçlarını kazıttı #2

    Tom Hanks yeni filmi için saçlarını kazıttı #3

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