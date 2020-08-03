Top model Daria Kyryliuk Çeşme'de saldırıya uğradı

Şeyma Subaşı'nın Ukraynalı manken arkadaşını Çeşme'de plaj görevlisi darbetti.

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, tatil için geldiği İzmir Çeşme’de özel bir plajın güvenliği tarafından dövüldü.

Daria Kyryliuk, kanlar içinde kaldığı fotoğrafı Instagram’dan yayınladı. Türkiye’den birçok ünlü de kendi adlarına özür dileyip destek verdi.

Instagram’dan üç dilde açıklama yayınlayan model “Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. İzmir'de plaj güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız” dedi.

ŞEYMA'NIN YAKIN ARKADAŞI

Daria Kyryliuk ile yakın arkadaş olan Şeyma Subaşı olay karşısında sessiz kalmadı.

Arkadaşına destek olan Subaşı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Çok yakın, çok tatlı arkadaşım neler yaşamış... Çok üzüldüm, şoktayım gerçekten! Keşke eğlence mekanları da müşterilerini ağırlarken sadece kazandıkları paraya değil, insanlara nasıl davranacaklarına dikkat etseler! Korkunçsunuz!"



