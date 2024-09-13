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Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, gerek açıklamaları gerekse de tavırlarıyla gündemden düşmüyor.

Oyunculuğu beğenilmeyen Civelek'in diziye annesinin torpili sayesinde girdiği iddia edilmişti.

Yine torpil iddialarıyla gündeme gelen isim, bu sefer kendisine torpilli diyen bir kullanıcıya mesaj atarak sert yanıt verdi:

"NİLAY'SIZ DİZİ OLMAZ"

"Senin annen de yazsa sen de oynarsın. Bir oyuncu ol da görelim. Ben bu işe girerken annem yazmasına rağmen auditiona girdim hak geçmesin diye. Bilip bilmeden konuşan insanlardan sıkıldım. Şu an en popüleri Nilay. Nilay'sız dizi asla olmaz. Ha diziyi mahvettiğimi düşünüyorsan o senin zevksizliğin ama saçma sapan paylaşma bilmeden okey?"