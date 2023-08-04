Torunlarını bekleyen Derya Tuna: Cinsiyetleri henüz belli değil İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna, heyecanla torunlarını beklediğini söyledi. Cinsiyetlerinin henüz belli olmadığını belirten Tuna, büyük bir heyecan ve sevinç içerisinde olduğunu ifade etti.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, anne-baba olmaya hazırlanıyor...

Çiftin bebek beklediğini ve ikiz olduğunu ise İdo'nun babası İbrahim Tatlıses açıkladı.

Sabırsızlıkla torunlarını bekleyen diğer isim ise Derya Tuna...

Bir alışveriş merkezinde görüntülenen ve gazeteciler ile ayaküstü sohbet edem Tuna, sevincini dile getirdi.

Derya Tuna'dan torun açıklaması

Alışveriş merkezinde görüntülenen Derya Tuna da torun heyecanı yaşadığını dile getirdi. Tuna açıklamasında, "Büyük bir heyecan ve sevinçle torunlarımı bekliyorum.

Gelinim ve oğlum bu güzel haberle beni çok mutlu ettiler. İkisini de çok seviyorum ama artık torunlarımı daha çok severim." dedi.

Mutluluğu yüzünden okunan ünlü isim, "Cinsiyetleri henüz belli değil. Yoksa hemen alışverişe başlayacağım ama yine bebek mağazalarını şimdiden dolaşmaya başladım." diyerek, AVM'de alışveriş turuna çıktı.