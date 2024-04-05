Torununa açtığı davayı kazanan İbrahim Tatlıses ateş püskürdü: "Babalığı öğrensin" Çocuğu Ahmet Tatlı ile arasındaki problemleri mahkeme yoluyla çözen İbrahim Tatlıses, hayatındaki olaylar bitmiyor. Torununa açtığı davada haklı çıkan ünlü şarkıcı, konuk olduğu programda oğlundan dert yandı.

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Şarkıları ve rol aldığı filmlerle unutulmaz yıldızlar listesine adını yazdıran İbrahim Tatlıses, olaylı hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Araları asla düzelmiyor

Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı, babasının akıl sağlığından endişe ettiğini belirtip, vasi tayin edilmesi için dava açmıştı. Tatlıses ise oğluna sert tepki göstermişti. Davayla birlikte baba oğul arasında ipler tamamen kopmuştu.

Daire altı yıldır torunda

Usta sanatçı, oğlunun bu hamlesine karşı hamleyle karşılık vermişti. İbo, Ahmet Tatlı'nın oğlu Mert'in, Sarıyer'deki dairesini rızası dışında altı yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla yasal yollara başvurmuştu. Mahkeme, iki yıldır görülen davada Tatlıses'i haklı buldu.

Torun 370 bin 346 TL ödeyecek

Mahkeme, Mert Tatlı'nın dedesine ait daireyi boşaltmasına karar verdi ve 370 bin 346 TL haksız işgal tazminatı ödemesine hükmetti.

"Evim varken evimi kızıma veremiyorum"

Tatlıses, kararın ardından Kanal D Ana Haber'e konuştu. Öfkesi devam eden 72 yaşındaki sanatçı, "Evim varken evimi kızıma veremiyorum. Böyle bir şey var mı? Şimdi vereceğim ama. Babası ev tutmayacak mı? Göreyim bakayım nasıl baba? Babalık nasıl yapılır onu öğrensin." dedi.

"İki tane kızıma bakıyorum"

Kızlarına bakmaya devam ettiğini belirten türkücü, "Çocuğum kiradayken ben onun çocuğuna ev veremem. İki tane kızıma bakıyorum, torunlarıma da bakıyorum. Ev kiralarını gönderiyorum. Urfa'daki arazimi müteahhide vereceğim. 100 tane daire çıkıyor. Her kızıma 5'er ev vereceğim." ifadelerini kullandı.