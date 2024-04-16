Torununa dava açmıştı! Ahmet Tatlı, babası İbrahim Tatlıses hakkında konuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlı'dan olan torununu oturduğu evden mahkeme kararıyla çıkarttı. Yaşanan krizden sonra Ahmet Tatlı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses'in derdi bitmiyor. Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı ile son yıllarda yıldızı bir türlü barışmıyor.

9 torunu bulunan ünlü şarkıcınınbBunlardan biri de arasının bir türlü düzelmediği oğlu Ahmet Tatlı'dan olan torunu Mert Tatlı.

6 yıldır dedesi İbrahim Tatlıses'e ait Sarıyer'deki dairede oturan torun Mert Tatlı babası ile dedesinin arasındaki kavgadan etkilendi ve daireyi boşaltmak zorunda kaldı.

Çok sert açıklama geldi

Yaşanan krizden sonra Ahmet Tatlı açtı ağzını yumdu gözünü. Sosyal medyada bir paylaşım yapan Ahmet Tatlı, çok sert açıklamalarda bulundu.

Ahmet Tatlı paylaşımında, "Herkese merhaba; Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'in yine beni ve oğlumu hedef alan söylemlerinden sonra açıklama yapmam elzem oldu.

Ramazan Ayı ve bayram dahi dinlemeyen İbrahim Bey'in asılsız ithamlarından sonra bende bir kaç şey söylemek istiyorum...

"Yeni fark etmiş gibi"

Oğlum Mert'e yıllar önce kendi isteği ve rızasıyla sahip olduğu evlerden birini verdi, verdi derken tapusunu değil tabi ki. Zaten aynı sitede bulunan diğer evlerinde de rahmetli babaannem ve amcam yaşıyordu. Oğlum 6 yıl önce evlendi ve orda ailesiyle yaşamaya devam etti. Sonra kendisi bunu yeni fark etmiş gibi dava açtı, oğlumun evi terk etmesini ve geriye dönük kiraları faiziyle istedi.

"Ben alışkınım"

Düşünün bir eviniz var ve siz yıllar sonra fark ediyorsunuz ki evinizi torununuz işgal etmiş ama siz yıllarca bunu fark etmemişsiniz ne kadar enterasan değil mi? Ben alışkınım elbette oğlumun ağırına gitti ama asıl sebebin İbrahim Tatlıses'in yaşadığı gelgitler ve bana olan tepkisinden olduğunu biliyoruz.

Kendisi torununa dava açtı, mahkeme kararı sonrası da yine beni hedef alan açıklamalar yaptı. Babalık yapsın, babalık nasıl yapılır onu öğrensin gibi tuhaf, ağır söylemlerde bulundu. Yani olay yine bana geldi.

"ALLAH razı olsun"

Benim oğlum 2 yaşında lösemiden annesini kaybetti. Ben genceciktim, o sırada Kars Sarıkamış'ta vatani görevimi yapıyordum. Askerden geldim babalığımı yaptım. Mertimin büyümesinde hem annemin, hem halalarının hem de rahmetli annesinin ailesinin emeği çoktur, ALLAH razı olsun."

"Sana da evlatlık yaptım"

Ben yıllarca Mert'e babalık yaparken sana da evlatlık yaptım İbrahim Tatlıses. Ben babalığın nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum siz bu konuda ahkam kesecek son insansınız. Daha çocuk yaşta beni kendinize koruma yapmış, kalabalıklarda, konserlerde önünüze kalkan yapmış insansınız. Yetmemiş gibi başınıza gelen her olaydan da beni sorumlu tutmuş bir babasınız.

"Canımı hiçe saydım"

Yukarda ALLAH var, tüm yakınlarınız, magazin dünyası şahit bunlara. Şimdi düşünüyorum da bir baba çocuğunun canını nasıl bu kadar umursamaz. Ben yıllarca canımı hiçe saydım sizi korudum siz benim evlatlığımı da, babalığımı da sorgulayamazsınız. Kendinizi her tehlikede hissettiğinizde yetiş dediğiniz de ben oldum.

"Sizi örnek alsaydım vay çocuklarımın haline"

Şimdi kalkmış babalık nasıl yapılırmış onu öğrensin diyorsunuz, sizi örnek alsaydım vay çocuklarımın haline... Siz babalığınızla sadece bana değil, diğer çocuklarınıza yani kardeşlerime de ağır travmalar yaşattınız, yaşattırdınız. herkes sevgisinden saygısından susuyor ama bilende biliyor. Hiç açmayalım o konuları."

"Oğlumu ne de torunlarımı mağdur etmem"

Benim evlatlarım bir gün gelip size beni şikayet etti mi? Babamız şöyle böyle dedi mi? Babam yapmıyor, bize bakmıyor dedi mi? Bugün evden attırmaya çalıştığınız oğlumu yere göre sığdıramayan sizdiniz. Hiç önemli değil eviniz de kim isterseniz onu oturtun, mal sizin. Ben çocuklarımı açta açıkta bırakacak bir baba değilim ayrıca oğlum Mert'te yaşamak için bana muhtaç değil, öyle bile olsa ben ne oğlumu ne de torunlarımı mağdur etmem. Onlarda beni etmez, tıpkı benimde sizi etmediğim, tek lafınızla sahip olduğum kendi evimi size verdiğim gibi.

Sizin için yaptıklarımdan hiç pişman değilim İbrahim Tatlıses. Her ne kadar sevgisiz, babalık duygusundan yoksun bir insan olsanızda ben evlatlık görevimi yaptım.

"2 tane aslan gibi oğlum var"

2 tane aslan gibi oğlum var hatalarında da arkalarında dururum, doğrularında da gururla bakarım. Sizin gibi evlatlarıma beddua etmem.

Bir gün babalığım sorgulanacaksa da bunu yapacak olan çocuklarım olur.

"Lütfen rica ediyorum"

Ez cümle artık yeter. Amacınız gündeme gelmek mi, yoksa konuları çarpıtarak hali hazırda devam eden dava sürecini uzatmak için bahane yaratmak mı bilmiyorum. Ama lütfen rica ediyorum benim çocuklarımı ve ailemi asılsız ithamlarla manşetlere taşımayın artık.

Tüm sevenlerimizden de kendi adıma özür diliyorum. Yarattığı gereksiz bir gündem ile yine meşgul ettik. Bunca açıklamayı bende yapmak istemezdim ama konu aile ve babalığım olunca hassasım.

Saygılarımla."