Torununu kaybeden Robert De Niro'dan açıklama Oscarlı aktör Robert De Niro'nun 19 yaşındaki aktör torunu Leandro De Niro Rodriguez hayatını kaybetti.

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Bu yıl 7'nci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Robert De Niro, büyük bir acı yaşadı. 79 yaşındaki usta aktörün 19 yaşındaki torunu Leandro De Niro Rodriguez, hayatını kaybetti.

"Keşke şu anda seninle olsaydım"

Haberi, Robert De Niro'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı, Drena De Niro duyurdu. Acılı anne, oğlunun dün hayatını kaybettiğini söyledi. Drena De Niro yaptığı açıklamada, "Benim güzel tatlı meleğim. Seni karnımda hissettiğim andan itibaren seni kelimelerin veya açıklamaların ötesinde sevdim. Sevincim oldun. Kalbim ve hayatımdaki her zaman saf ve gerçek olan şeydin. Keşke şu anda seninle olsaydım. Keşke seninle olsaydım. Sensiz nasıl yaşanır bilmiyorum ama yaşayacağım. Devam etmeye ve annen olurken bana hissettirdiğin sevgiyi ve ışığı yaymaya çalışacağım." dedi.

De Niro, torunun ani ölümüyle ilgili ilk kez konuştu. Oyuncunun açıklamasında "Sevgili torunum Leo'nun gidişiyle kahroldum. Taziye mesajları için minnettarız. Leo'muzun yasını tutarken sizden mahremiyet rica ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı

Leandro'nun ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Daily Mail'in haberine göre, Leandro De Niro 1 milyon değerindeki bir evde beyaz toz bir maddenin yanında ölü bulundu. Polis, De Niro'nun uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği şüphesine odaklanıyor.