Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi Şiva Behrouzfar'dan piknik pozları geldi

Ekranların sevilen uzun soluklu programlarından Güldür Güldür Show’daki Paşa karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Toygan Avanoğlu hem başarılı kariyeri hem de özel hayatıyla konuşuluyor.

Toygan Avanoğlu'nun şu sıralar ekrandan uzakta olan İranlı eşi Şiva Behrouzfar sosyal medyayı aktif kullanıyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

PİKNİK VAKTİ

Zarif tarzı ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Behrouzfar, son pozlarıyla beğeni topladı. Piknik yaparken fotoğraflanan Behrouzfar'a yorum yağdı.

"RENK DEĞİŞTİRDİ"

2019 yılında İranlı oyuncu Şiva Behrouzfar ile nikah masasına oturan Toygan Avanoğlu, eşiyle tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı: “Benim sektörde arkadaşlarım bahsediyorlardı, duyuyordum ama hiç denk gelmemiştik. O gün bir şekilde denk geldik, tanıştırıldık… Elini tuttum hanımefendinin… Elimi tuttu ve dedim ki ‘Sen de hissettin mi?’ Saçma sapan bir şey yaptım. ‘Neyi?’ dedi… ‘Seninle sanki bir yuva kuracağız. Ben öyle hissettim’ dedim. Böyle saçma bir şey söyledim, bembeyaz oldu. Kıpkırmızı oldu, bozuldu”