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    Toygar Işıklı’dan Eyşan itirafı

    Bir döneme damga vuran 'Ezel' dizisinin müziklerine imza atan Toygar Işıklı, dizinin müziğiyle ilgili bir itirafta bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2021 - 10:38
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 11:15
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    Toygar Işıklı’dan Eyşan itirafı

    Güzel oyuncu Cansu Dere ve Kenan İmirzalioğlu’nun başrollerini paylaştığı ‘Ezel’ ile ilgili dizinin müziklerine imza atan Toygar Işıklı’dan, yıllar sonra bir itiraf geldi.

    Işıklı, Twitter hesabından şu mesajı yayınladı:

    "ÇÖPE ATMIŞTIM"

    “Bu bestemi kimse beğenmez demiş ve bilgisayarımın çöp sepetine atmıştım. Eşim ‘Lütfen bunu stüdyoda kaydet, öyle karar ver, bu çok güzel’ diyerek beni ikna etmişti. Ben de öyle yaptım ve ‘Eyşan’ 12 yıldır en çok dinlenen bestem oldu.”

    Toygar Işıklı’dan Eyşan itirafı #1

    Toygar Işıklı’dan Eyşan itirafı #2

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