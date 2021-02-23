Toygar Işıklı’dan Eyşan itirafı

Bir döneme damga vuran 'Ezel' dizisinin müziklerine imza atan Toygar Işıklı, dizinin müziğiyle ilgili bir itirafta bulundu.

Güzel oyuncu Cansu Dere ve Kenan İmirzalioğlu’nun başrollerini paylaştığı ‘Ezel’ ile ilgili dizinin müziklerine imza atan Toygar Işıklı’dan, yıllar sonra bir itiraf geldi.

Işıklı, Twitter hesabından şu mesajı yayınladı:

"ÇÖPE ATMIŞTIM"

“Bu bestemi kimse beğenmez demiş ve bilgisayarımın çöp sepetine atmıştım. Eşim ‘Lütfen bunu stüdyoda kaydet, öyle karar ver, bu çok güzel’ diyerek beni ikna etmişti. Ben de öyle yaptım ve ‘Eyşan’ 12 yıldır en çok dinlenen bestem oldu.”