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- Trafik kazası geçiren Belçim Bilgin'den haber var
Trafik kazası geçiren Belçim Bilgin'den haber var
- Haber Merkezi
- 17.06.2022 - 07:00
Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi oyuncu Belçim Bilgin geçtiğimiz ay Kapadokya'dan İstanbul'a dönerken kaza geçirerek bel bölgesinden darbe almıştı. Şimdilerde tedavi gören Belçim Bilgin’den yeni haber geldi.
Belinden sakatlanarak bir süredir evinde rahatsızlıklarla mücadele eden Belçim Bilgin, sık sık sosyal medya hesabından bu süreçte çektiği fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor.
Fizik tedavi
Kaza sonucu bel bölgesinde kırık oluşan Belçim Bilgin şu sıralar fizik tedavisi görüyor.
Bilgin’in fizyoterapisti, sosyal medyada yaptığı paylaşımla ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi:
“7 haftadır durumunu takip ediyoruz. İlk başta yürümek bile çok zor ve korkutucu gelirken artık merdiven inip çıkabiliyor.”
Bilgin de fizyoterapistine “Daha gidecek yolumuz var” diye karşılık verdi.