Trafik kazası geçiren Belçim Bilgin'den haber var

Trafik kazası geçiren Belçim Bilgin'den haber var

Yılmaz Erdoğan’ın eski eşi oyuncuBelçim Bilgin 17 Nisan'da Kapadokya tatilinden İstanbul'a dönerken trafik kazası geçirdi.

Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi oyuncu Belçim Bilgin geçtiğimiz ay Kapadokya'dan İstanbul'a dönerken kaza geçirerek bel bölgesinden darbe almıştı. Şimdilerde tedavi gören Belçim Bilgin’den yeni haber geldi.

Belinden sakatlanarak bir süredir evinde rahatsızlıklarla mücadele eden Belçim Bilgin, sık sık sosyal medya hesabından bu süreçte çektiği fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor.

Fizik tedavi

Kaza sonucu bel bölgesinde kırık oluşan Belçim Bilgin şu sıralar fizik tedavisi görüyor.

Bilgin’in fizyoterapisti, sosyal medyada yaptığı paylaşımla ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

“7 haftadır durumunu takip ediyoruz. İlk başta yürümek bile çok zor ve korkutucu gelirken artık merdiven inip çıkabiliyor.”

Bilgin de fizyoterapistine “Daha gidecek yolumuz var” diye karşılık verdi.