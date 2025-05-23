Trafik kazası geçirmişti! Berk Atan'dan duygusal paylaşım geldi

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“Gönül Dağı” dizisinin oyuncusu Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanmıştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atan, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Sivrihisar’daki sete dönen Atan, oyuncu arkadaşları ve set ekibi tarafından sevgiyle karşılandı.

Bu moral desteğiyle güç bulan oyuncu, yaşadığı süreci sosyal medyada da paylaştı.

"ANNEMİN DOĞUM GÜNÜYDÜ"

Atan, “Rabbim beni aileme ve sevenlerime bağışladı. Yedi kaburga kemiğim kırıldı ama çok şükür iyiyim. Kaza geçirdiğim gün annemin doğum günüydü, Rabbim beni ona bağışladı” diyerek duygularını dile getirdi.