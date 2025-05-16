Trafik kazası geçirmişti! Oyuncu Berk Atan'dan yeni kare geldi

Haber Merkezi

Ünlü oyuncu Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü isim, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra sosyal medya paylaşımları yapmaya devam eden yakışıklı oyuncu, Instagram hesabından son halini sevenlerinin beğenisine sundu.

"EN BÜYÜK GÜÇ"

Berk Atan kaza sonrası yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar merak eden, arayan, soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim."

Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda. İstirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım. Dünden beri arayan, soran dualarını esirgemeyen herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun" demişti.