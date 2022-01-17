Transparan elbisesi bardağı taşırdı! Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? Beğeniyorum demişti...

Transparan elbisesi bardağı taşırdı! Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? Beğeniyorum demişti...

2016'da Barcelona'da nikah masasına oturan ünlü popçu Gülşen ile aranjör Ozan Çolakoğlu'nun "sahne kıyafeti" krizi nedeniyle boşanma kararı aldıkları iddiası konuşuluyor.

Sahnelerindeki kostümleriyle magazin gündeminden düşmeyen Gülşen, tepkilerin odağı oldu.

Son olarak İstanbul'da sahne alan Gülşen'in transparan tercih etmesiyle hem beğenilen hem de eleştirildi.

Gülşen'in evliliğiyle ilgili de şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, kıyafet krizi yaşayan Ozan Çolakoğlu ile Gülşen boşanma kararı aldı.

EVİ TERK ETTİ

Bir çocukları bulunan çiftin evleri de ayırdığı konuşuluyor. İddialara göre Ozan Çolakoğlu Gülşen ile yaşadığı evi terk etti.

Bu kararı almasının sebebinin Gülşen'in kıyafetleri olduğu konuşulsa da Çolakoğlu daha önce eşinin kıyafetlerini beğendiğini açıklamıştı.

"BEN ÇOK BEĞENİYORUM"

Ozan Çolakoğlu açıklamasında "Gülşen Hanım'ın kıyafetlerine karışmıyorum. Fikrimi tabii ki soruyor. Tasarımlarını çok beğeniyorum. Beğenmeyenlerin kendi zevkidir. Hakaret boyutuna erişmedikçe yapıcı eleştiriler olabilir. Ben şahsen çok beğeniyorum." demişti.