Transparan modasına uyan Nilüfer, sahnede şov yaptı Modadan geri kalmak istemeyen Nilüfer sahneye transparan elbisesiyle çıktı, göz kamaştırdı.

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ensonhaber.com

Son zamanlarda şarkıcıların sahne kıyafetleri gündeme gelmeye başladı.

Hadise ve Gülşen başta olmak üzere birçok isim, sahneye cesur kıyafetlerle çıkıyor.

Modadan geri kalmayı tercih etmeyen Nilüfer ise transparan bir elbise seçti.

Nilüfer'in yeni tarzı

68 yaşındaki Nilüfer, sahneye transparan kıyafetle çıktı:

"Baktım herkes transparan giyiyor, sokakta bile neler giyiyorlar, ben de giydim.

Bir ben mi kaldım ahlak bekçisi. Ne var işte, al bacak…" diyen Nilüfer, elbisesiyle çektirdiği kareleri ise sosyal medyadan yayınladı.