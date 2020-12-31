Tuan Tunalı, Rus sevgilisinin ailesiyle tanıştı

Tuan Tunalı, sevgilisi Yana Mazanova'nın ailesiyle tanışmak için Rusya'ya gitti.

Tuan Tunalı ile Rus sevgilisi Yana Mazanova, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Sakal bırakarak yeni bir imaja bürünen oyuncu, Rusya'ya giderek sevgilisi Yana Mazanova'nın ailesiyle tanıştığını açıkladı.

"KORKARAK GİTTİM"

Tunalı, sevgilisinin ailesiyle tanışması hakkında "Ben Ruslardan çok korkuyordum. Korkarak Rusya'ya gittim ve çok sıcak karşılandım. Yana'nın karabalık bir ailesi var ve hepsi de beni çok sevdi." dedi.

BODRUM'DA AŞK BAŞKA

Tuan Tunalı, sevgilisiyle Bodrum'da böyle görüntülenmişti. Denizde şakalaşan ve romantik anlar yaşayan ikili, birbirlerini öpücüklere boğmuştu.