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Tuan Tunalı'ın yeni aşkı
Ünlü oyuncu Tuan Tunalı ile sevgilisi Angela Caccamo ile aşkını ilan etti.
- Haber Merkezi
- 25.11.2022 - 09:48
- Güncelleme : 25.11.2022 - 10:15
İş hayatından çok aşk hayatıyla gündeme gelen oyuncu Tuan Tunalı, İtalyan model Angela Caccamo ile yeni bir aşka yelken açtı.
Yenisi de yabancı
İstanbul'a gelen Caccamo, sosyal medya hesabından Tuan Tunalı ile öpüşürken bir fotoğrafını paylaştı. Tunalı ise paylaşımdan yapmaktan uzak durdu.
Tunalı, 2014’te evlendiği Hazal Filiz Küçükköse’den 2018’de olaylı bir şekilde boşanmıştı. Son sevgilisi Yana Mazanova’dan da geçen sene ayrılmıştı.