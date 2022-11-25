Petrol
85.69
0.41%
Euro
19.404
-0.05%
Dolar
18.6338
0.02%
Altın
1.05
-0.14%
Borsa
4825
-0.68%
Bitcoin
313.694
-0.49%
BTXN Coin
5.91
-1.50%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Tuan Tunalı'ın yeni aşkı

    Ünlü oyuncu Tuan Tunalı ile sevgilisi Angela Caccamo ile aşkını ilan etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 10:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tuan Tunalı'ın yeni aşkı

    İş hayatından çok aşk hayatıyla gündeme gelen oyuncu Tuan Tunalı, İtalyan model Angela Caccamo ile yeni bir aşka yelken açtı.

    Yenisi de yabancı

    İstanbul'a gelen Caccamo, sosyal medya hesabından Tuan Tunalı ile öpüşürken bir fotoğrafını paylaştı. Tunalı ise paylaşımdan yapmaktan uzak durdu.

    Tunalı, 2014’te evlendiği Hazal Filiz Küçükköse’den 2018’de olaylı bir şekilde boşanmıştı. Son sevgilisi Yana Mazanova’dan da geçen sene ayrılmıştı.

    Tuan Tunalı ın yeni aşkı #1

    Tuan Tunalı ın yeni aşkı #2

    Tuan Tunalı ın yeni aşkı #3

     

    Tuan Tunalı ın yeni aşkı #4


    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Yabancılar geçen hafta 56,5 milyon dolarlık hisse satın aldı
    Ekonomi

    Yabancılar geçen hafta 56,5 milyon dolarlık hisse satın aldı

    Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi
    3. Sayfa

    Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi

    Görüş Bildir