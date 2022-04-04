Petrol
105.12
0.70%
Euro
16.24
0.11%
Dolar
14.70
0.10%
Altın
907.26
-0.21%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
680.964
-0.07%
BTXN Coin
35.31
-1.36%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Tuan Tunalı'ya köpek saldırdı

    Oyuncu Tuan Tunalı köpek sevmek isterken yüzünden ısırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 07:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tuan Tunalı'ya köpek saldırdı

    Can Yaman ve Demet Özdemir'in baş rolünde yer aladığı Erkenci Kuş dizisinde yıldızı parlayan oyuncu Tuan Tunalı, bir köpeğin saldırısına uğradı.

    YANAĞINI ISIRDI

    Tuan Tunalı, iş için gittiği Bodrum'da neredeyse gözünden oluyordu. Tunalı, Gümüşlük'te gezdiği sırada bir sokak köpeğini sevmek istedi. Tam köpeği sevdiği sırada, köpek yanağını kaparak ısırdı.

    GÖZÜNÜ KAYBEDEBİLİRDİ

    Neye uğradığını şaşıran oyuncu, hemen hastaneye gitti. Yanağına pansuman yapılan Tunalı'ya dikiş atılmadı. Tunalı, gözünün iki santim altına gelen ısırık için, "Verilmiş sadakamız varmış. Nazara geldik" dedi.

    Tuan Tunalı ya köpek saldırdı #1

    Tuan Tunalı ya köpek saldırdı #2


    İlginizi Çekebilir

    Alman medyası: Batı, Türkiye'yi görmezden gelemez
    Dünya

    Alman medyası: Batı, Türkiye'yi görmezden gelemez

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!
    Tesla

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!

    Bayern Münih, sahada 12 kişiyle oynadı
    Dünyadan futbol

    Bayern Münih, sahada 12 kişiyle oynadı

    Görüş Bildir