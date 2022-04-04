Tuan Tunalı'ya köpek saldırdı

Oyuncu Tuan Tunalı köpek sevmek isterken yüzünden ısırıldı.

Can Yaman ve Demet Özdemir'in baş rolünde yer aladığı Erkenci Kuş dizisinde yıldızı parlayan oyuncu Tuan Tunalı, bir köpeğin saldırısına uğradı.

YANAĞINI ISIRDI

Tuan Tunalı, iş için gittiği Bodrum'da neredeyse gözünden oluyordu. Tunalı, Gümüşlük'te gezdiği sırada bir sokak köpeğini sevmek istedi. Tam köpeği sevdiği sırada, köpek yanağını kaparak ısırdı.

GÖZÜNÜ KAYBEDEBİLİRDİ

Neye uğradığını şaşıran oyuncu, hemen hastaneye gitti. Yanağına pansuman yapılan Tunalı'ya dikiş atılmadı. Tunalı, gözünün iki santim altına gelen ısırık için, "Verilmiş sadakamız varmış. Nazara geldik" dedi.