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    Tuba Büyüküstün 39 oldu

    Set ekibi 39 yaşına giren ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'e doğum günü sürprizi yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2021 - 07:03
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    Tuba Büyüküstün 39 oldu

    Tuba Büyüküstün'e başrolünde yer aldığı dizisinin setinde doğum günü sürprizi yapıldı. Set ekibi 39. yaşına basan Büyüküstün için sürpriz parti organize etti.

    TUBA'YA ÖZEL PASTA

    T.B şeklindeki doğum günü pastasını görünce bir hayli şaşıran ünlü oyuncu arkadaşlarına tek tek teşekkür etti. Büyüküstün o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

    Büyüküstün'ün doğum günü sosyal medyada da gündem oldu. Ünlü Türkiye sınırlarını aşan oyuncunun sevenleri Twitter'da #TubaBüyüküstün etiketini zirveye taşıdı.

    Tuba Büyüküstün 39 oldu #1Tuba Büyüküstün 39 oldu #2

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