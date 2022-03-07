Euro
15.60
0.14%
Dolar
14.33
0.81%
Altın
919.78
2.28%
Borsa
1981
-0.48%
Bitcoin
553.997
-1.06%
BTXN Coin
38.20
0.00%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C

    Tuba Büyüküstün, Ahmet Hakan'ı değerlendirdi

    tuba Büyüküstün meslektaşı Hazal Kaya'yı eleştiren Ahmet Hakan'a sert çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 12:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tuba Büyüküstün, Ahmet Hakan'ı değerlendirdi

    Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinde başrol oynayan Hazal Kaya'nın oyunculuğunu beğenmeyen Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, hafta sonu yayınladığı köşesinde sert ifadeler kullanmıştı.

    "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı yazısıyla gündem olan Ahmet Hakan'a Tuba Büyüküstün'den tepki geldi.

    "TERAZİSİ KAYMIŞ"

    Hazal Kaya'nın Ahmet Hakan'a "Bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız. Haddiniz değil!" sözlerinin ardından oyuncu Tuba Büyüküstün de bir paylaşım yaptı.

    Meslektaşı Hazal Kaya ile ilgili yapılan yorumlara çok sinirlenen Büyüküstün paylaşımında şunları yazdı:

    "HADSİZ"

    "Neden Ahmet Hakan okumuyorum? Yazılarında kendine yetememişliği çok hissediliyor. Eleştiri adı altında hadsizliğe harcayacak vaktim yok. Yıllardır üslup konusunda kendini geliştiremediğini düşünüyorum."

    Tuba Büyüküstün, Ahmet Hakan ı değerlendirdi #1

    Tuba Büyüküstün, Ahmet Hakan ı değerlendirdi #2

    Tuba Büyüküstün, Ahmet Hakan ı değerlendirdi #3

    Tuba Büyüküstün, Ahmet Hakan ı değerlendirdi #4


    İlginizi Çekebilir

    Cleveland 3 maç sonra kazandı, Cedi 17 sayıyla oynadı
    Basketbol

    Cleveland 3 maç sonra kazandı, Cedi 17 sayıyla oynadı

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması ile Anlık İşlemler
    Meta Trader

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması ile Anlık İşlemler

    İsveç'in gönderdiği askeri malzemeler Ukrayna'ya ulaştı
    Dünya

    İsveç'in gönderdiği askeri malzemeler Ukrayna'ya ulaştı

    Görüş Bildir