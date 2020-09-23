Tuba Büyüküstün: Buna saf sevgi deniyor

38 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, 8 yaşında olan ikiz kızları ile yaptığı paylaşımla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Oyuncu Tuba Büyüküstün, Onur Saylak ile evliliğinden dünyaya gelen ikiz kızları Maya ve Toprak ile çekildiği pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

"3 KALP"

Büyüküstün, paylaşımına "Buna 'saf sevgi' deniyor. Üç kalp bir arada attığında..." notunu düştü.

Tuba Büyüküstünün anne-kız pozu takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

6 YIL SÜRDÜ

Tuba Büyüküstün, yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile 2011 yılında Paris'te nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, altı yıl sonra yollarını ayırmıştı.

Öte yandan oyuncu Tuba Büyüküstün, 3 yıllık işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'den karantinada ayrılmıştı.